Marmaris'te sağanak yağış hayatı felç etti!
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar ile Kapalı Çarşı göle döndü, elektrik hatlarında kesintiler yaşandı.
05.11.2019 07:34
- Son Güncelleme: 05.11.2019 07:35
Kemal Seyfettin Bulvarı, İhsan Mermerci Sokağı, Armutalan Mahallesi, Tepe Mahallesi, Beldibi Mahallesi'nde yaşanan su taşkınları nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bankayı su bastı. Marmaris-Muğla Karayolu, Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.
Yat Limanı'ndaki Azmak Deresi'nde bağlı 3 ile 4,5 metre uzunluğundaki 7 balıkçı teknesi yağmur suyu dolmasıyla battı. Armutalan ve İçmeler Mahallesi'nde bulunan enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle kesintiler yaşandı. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok iş yerinin alarm sistemleri kısa devre yaptı.
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