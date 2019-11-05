BİM 5 Kasım 2019! Bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
5 Kasım BİM aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Salı günü indirimlerini merakla bekleyen BİM müşterileri, bugünden itibaren kampanyalı ürünleri satın alabilecek. Toplam 23 üründen oluşan katalogda gıda ürünlerine ağırlık verildi. Peki, bu hafta BİM'de neler var? BİM müşterilerini hangi kampanyalı ürünler bekliyor? İşte 5 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...
05.11.2019 08:44
- Son Güncelleme: 05.11.2019 08:44
BİM'de bu hafta neler var? Merak edilen sorular, yayınlanan katalog ile birlikte yanıt buldu. Kinder sürpriz yumurta, Kinder fındık dolgulu sütlü çikolatanın yanı sırı kavrulmuş fındık, antep fıstığı, brezilya cevizi ile birçok ürün bu katalogda müşterilerini bekliyor. İşte 5 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...
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