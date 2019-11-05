BİM 5 Kasım 2019! Bu hafta BİM'de neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM'de bu hafta neler var? Merak edilen sorular, yayınlanan katalog ile birlikte yanıt buldu. Kinder sürpriz yumurta, Kinder fındık dolgulu sütlü çikolatanın yanı sırı kavrulmuş fındık, antep fıstığı, brezilya cevizi ile birçok ürün bu katalogda müşterilerini bekliyor. İşte 5 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...