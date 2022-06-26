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Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Balayı dönüşü kazada ölen çift, Sinop'ta yan yana toprağa verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Balayından dönen Hüseyin Etçi - Miray Sane Etçi çiftinin otomobili kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada yaşamını yitiren çiçeği burnunda çift Sinop'ta yan yana toprağa verildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

26.06.2022 18:20 - Son Güncelleme: 26.06.2022 19:16
Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Balayı dönüşü kazada ölen çift, Sinop’ta yan yana toprağa verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden balayından dönen Hüseyin Etçi (35) ile eşi Miray Sane Etçi (28), Sinop'ta yan yana toprağa verildi.

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Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Balayı dönüşü kazada ölen çift, Sinop’ta yan yana toprağa verildi

Kaza, sabaha karşı Tosya D-100 kara yolu Çaykapı köyü mevkisinde meydana geldi.

Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Balayı dönüşü kazada ölen çift, Sinop’ta yan yana toprağa verildi

İstanbul-Samsun istikametinde giden 06 DE 9797 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Balayı dönüşü kazada ölen çift, Sinop’ta yan yana toprağa verildi

Otomobil, Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Balayı dönüşü kazada ölen çift, Sinop’ta yan yana toprağa verildi

İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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