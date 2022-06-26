Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Balayı dönüşü kazada ölen çift, Sinop'ta yan yana toprağa verildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Balayından dönen Hüseyin Etçi - Miray Sane Etçi çiftinin otomobili kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada yaşamını yitiren çiçeği burnunda çift Sinop'ta yan yana toprağa verildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
26.06.2022 18:20 - Son Güncelleme: 26.06.2022 19:16
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden balayından dönen Hüseyin Etçi (35) ile eşi Miray Sane Etçi (28), Sinop'ta yan yana toprağa verildi.