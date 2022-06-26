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Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişi Ağrı'ya akın etti! Türkiye'nin en yüksek zirvesine zorlu yolculuk

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın karla kaplı zirvesi, yerli ve yabancı birçok dağcı kafilesini ağırlıyor. 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na Almanya, Fransa, İspanya ile komşu ülke İran başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden dağcılar akın etti.

26.06.2022 13:35 - Son Güncelleme: 26.06.2022 13:35
Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişi Ağrı’ya akın etti! Türkiye’nin en yüksek zirvesine zorlu yolculuk

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı, karla kaplı zirvesiyle yerli ve yabancı dağcı kafilelere ev sahipliği yapıyor.

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Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişi Ağrı’ya akın etti! Türkiye’nin en yüksek zirvesine zorlu yolculuk

Dünyada tırmanışta önemli yeri bulunan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yılın her dönemi Almanya, Fransa, İspanya ile komşu ülke İran başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden dağcıları ağırlıyor.

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişi Ağrı’ya akın etti! Türkiye’nin en yüksek zirvesine zorlu yolculuk

Araçlarla ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, burada belirli bir ücret karşılığında bölgedeki köylülerin at ve katırlarıyla sağladığı lojistik destekle ilk tırmanış sırasında kamp yüklerini hafifletiyor.

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişi Ağrı’ya akın etti! Türkiye’nin en yüksek zirvesine zorlu yolculuk

Ardından tırmanışa geçen dağcılar, yüksek irtifaya uyum sağlamak ve dinlenmek için aynı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün ise 4 bin 200 metrede kamp yapıyor.

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişi Ağrı’ya akın etti! Türkiye’nin en yüksek zirvesine zorlu yolculuk

Üçüncü gün zirve yapan dağcılar, daha sonra ilk kamp alanına geri dönüp faaliyetlerini sonlandırıyor.

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