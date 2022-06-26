Dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişi Ağrı'ya akın etti! Türkiye'nin en yüksek zirvesine zorlu yolculuk
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın karla kaplı zirvesi, yerli ve yabancı birçok dağcı kafilesini ağırlıyor. 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na Almanya, Fransa, İspanya ile komşu ülke İran başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden dağcılar akın etti.
26.06.2022 13:35 - Son Güncelleme: 26.06.2022 13:35
Dünyada tırmanışta önemli yeri bulunan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yılın her dönemi Almanya, Fransa, İspanya ile komşu ülke İran başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden dağcıları ağırlıyor.
Araçlarla ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, burada belirli bir ücret karşılığında bölgedeki köylülerin at ve katırlarıyla sağladığı lojistik destekle ilk tırmanış sırasında kamp yüklerini hafifletiyor.