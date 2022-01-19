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Haberler Yaşam İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı'ndan Ambarlı Limanı'na taşındı

İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı'ndan Ambarlı Limanı'na taşındı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 23 yıldır kullanılmayan Airbus A-300 tipi yolcu uçağı eğitim cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Satılan uçak, 12 parçaya bölünerek 9 Tır ile E-5 Karayolu üzerinden, Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na götürüldü.

19.01.2022 07:39 - Son Güncelleme: 19.01.2022 07:39
İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na taşındı

Bir Türk havayolu firmasında 2001 yılına kadar taşımacılık faaliyetlerini sürdüren Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, eğitim cihazı olarak kullanılacak.

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İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na taşındı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2001'den beri bekletilen uçak, bir Orta Doğu ülkesinde eğitim alanında kullanılması için 12 parça halinde 9 tır ile Ambarlı Limanı'na gönderildi.

İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na taşındı

Parçalara bölünen yolcu uçağının Atatürk Havalimanı'ndan Ambarlı Limanı'na sevki sırasında polis ekipleri de eşlik etti.

İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na taşındı

Projeyi gerçekleştiren firma yetkilisi Emre Özkul, uçağın ömrünü tamamlamış halde 2001 yılından bu yana beklediğini söyledi.

İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na taşındı

Özkul, "Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi şeklinde ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz.

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