İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı'ndan Ambarlı Limanı'na taşındı
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 23 yıldır kullanılmayan Airbus A-300 tipi yolcu uçağı eğitim cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Satılan uçak, 12 parçaya bölünerek 9 Tır ile E-5 Karayolu üzerinden, Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na götürüldü.
19.01.2022 07:39
- Son Güncelleme: 19.01.2022 07:39
Bir Türk havayolu firmasında 2001 yılına kadar taşımacılık faaliyetlerini sürdüren Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, eğitim cihazı olarak kullanılacak.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2001'den beri bekletilen uçak, bir Orta Doğu ülkesinde eğitim alanında kullanılması için 12 parça halinde 9 tır ile Ambarlı Limanı'na gönderildi.
Parçalara bölünen yolcu uçağının Atatürk Havalimanı'ndan Ambarlı Limanı'na sevki sırasında polis ekipleri de eşlik etti.