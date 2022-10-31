Doğalgaz faturasını 250 TL altında getirecek yöntem! Kışı sıcacık ve ucuz atlatmanın yolu buymuş!

KOMBİNİZİ TAMAMEN KAPATMAYIN

Bütün elektronik aletlerde olduğu gibi ilk çalıştırmada kombiler fazla enerji ve doğalgaz çekerler. Pek çok ev sahibi, evi ısınınca kombisini kapatır ve soğumaya başlayınca tekrar açar. Böylece tasarruf yaptığını zannederken, faturasını daha fazla kabartır. Bir ısı ayarlayıcı timer kullanmak çok daha faydalıdır. Isının yeterince sıcak olduğunda düşük derecelere inmek, düşük olduğunda yükseltmek en doğru uygulamadır. Ayrıca, kombinizin senelik bakımını yaptırmak da ısı tasarrufu sağlayacaktır.