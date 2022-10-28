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Haberler Yaşam İstanbul Esenler'de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik

İstanbul Esenler'de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik

İstanbul Esenler'de bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi. Evi kiralamak isteyen Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.

DHA
28.10.2022 12:43 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:43
İstanbul Esenler’de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik

İstanbul'da son dönemde kiralık ev fiyatlarında artış görülürken, bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirdi. Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde bir kişi ise daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan giriş katındaki evini emlakçıya verdi.

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İstanbul Esenler’de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik

Emlakçı da evi internet sitesi ilan koyarak 4 bin lira kira istedi. İlan sitesinde bakımsız 2+1 daireye 4 bin lira kira istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul Esenler’de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik

Duvarlarında rutubetli, mutfak tezgahının kırık, tuvaletin ise kullanılamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler fotoğrafları görünce vazgeçti. Ev ilandan kaldırılırken, emlakçı evde tadilat yapılacağını belirtti.

İstanbul Esenler’de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik

"FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE EV SAHİBİNİ ENGELLEDİK"
Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'.

İstanbul Esenler’de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik

Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.

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