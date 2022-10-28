İstanbul Esenler’de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik

İstanbul'da son dönemde kiralık ev fiyatlarında artış görülürken, bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirdi. Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde bir kişi ise daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan giriş katındaki evini emlakçıya verdi.