İstanbul Esenler'de 4 bin liraya kiralamak istediği dairenin fotoğraflarını görünce şoke oldu: Bu nasıl rezillik
İstanbul Esenler'de bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi. Evi kiralamak isteyen Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.
28.10.2022 12:43 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:43
"FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE EV SAHİBİNİ ENGELLEDİK"
Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'.