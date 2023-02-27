Marmara 7.2 - 7.8 mekik dokuyor! İstanbul depremine KESİN KARAR! Naci Görür, Ahmet Ercan, Okan Tüysüz, Şener Üşümezsoy, Orhan Tatar, Celal Şengör...
Büyük İstanbul depremi hakkında detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul'da beklenen büyük deprem için uzmanlardan peş peşe açıklama geldi. İstanbul'da fay hattı geçen riskli ilçeler merak ediliyor. Olası Marmara Depremi, özellikle de Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası ülke gündemine geldi. Üç ayrı fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde her an deprem riskiyle karşı karşıyayız. Marmara fayı için uyarıda bulunan uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu. Naci Görür, Ahmet Ercan, Şener Üşümezsoy, Orhan Tatar, Celal Şengör gibi uzmanların İstanbul depremi için söylediği tek bir ortak nokta var. İşte detaylar...
Büyük İstanbul depremi için peş peşe açıklamalar yağıyor. Asrın en yıkıcı deprem felaketi olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber diri fay hatları ve deprem uzman yorumları Türkiye'de gündemdeki sıcaklığını artırdı. İşte Naci Görür, Ahmet Ercan, Şener Üşümezsoy, Orhan Tatar, Celal Şengör tarafından yapılan İstanbul depremi yorumları...
UZMANLARDAN GELEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMALARI
CELAL ŞENGÖR
Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremi için ''eli kulağında'' yorumunu yaptı. Şengör, "Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir. İstanbul'un hemen güneyinde Coulomb Teorisi'ne dayanan bir maksimum gerilme tespit edildi. Bizans'tan bu yana gelen zaman aralıklarına bakarsan yaklaşık her 250 senede bir büyük bir deprem vuruyor İstanbul'u. Bu hesabı ya Rockwell ya da Tom Parsons yapmıştı. Buna göre 2000'de yapılan ve hem tarihsel depremleri hem de Coulomb teorisini birlikte içeren analiz size söylediğim ihtimal hesabını gösteriyor. Daha başka bunun üzerine konabilecek bir veri yok." ifadelerini kullandı.
"Kıran yönetimine göre, İstanbul'da 1 milyon 200 bin yapı var. Depremde yolların %30'ı kapanacak. 200 bin yapı ağır, orta hasarlı olacak. 460 bin içme suyu borusunda patlak olacak. 90 bin yapı depreme çok duyarlı. 13 bin yapı hemen göçecek. 1045 yerde kanalizasyon içme suyuna karışacak. İstanbul'daki toplanma alanlarında WC yok. Konteyner yok, kurtarma sandıkları yok. Yalnızca boş bir alan. "
CELAL SÜREKLİ UÇLARDA!
"Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır, deprem üzerine halüsinasyonlar görür. Sürekli olarak uçlarda durur." diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan da şu ifadeleri kullandı: