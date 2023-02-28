Deprem kahini Frank Hoogerbeets yine tarih verdi "Abartmıyorum korku yaratmaya çalışmıyorum ama Mart ayında..." Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.8 ve 7.6'lık depremler sonrası bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Deprem bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, daha önce yaptıkları tahminlerle bilinen ve yeni nesil deprem kahini olarak nam salan Frank Hoogerbeets'in 3 gün önceden Kahramanmaraş'taki deprem öncesi uyarılarda bulunmuştu. Frank Hoogerbeets'ten yeni bir paylaşım geldi. Bir video yayınlayan Hoogerbeets o tarihe işaret etti.
28.02.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.02.2023 10:44