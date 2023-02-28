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Deprem kahini Frank Hoogerbeets yine tarih verdi "Abartmıyorum korku yaratmaya çalışmıyorum ama Mart ayında..." Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.8 ve 7.6'lık depremler sonrası bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Deprem bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, daha önce yaptıkları tahminlerle bilinen ve yeni nesil deprem kahini olarak nam salan Frank Hoogerbeets'in 3 gün önceden Kahramanmaraş'taki deprem öncesi uyarılarda bulunmuştu. Frank Hoogerbeets'ten yeni bir paylaşım geldi. Bir video yayınlayan Hoogerbeets o tarihe işaret etti.

28.02.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.02.2023 10:44
Deprem kahini Frank Hoogerbeets yine tarih verdi Abartmıyorum korku yaratmaya çalışmıyorum ama Mart ayında... Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciasından önce Türkiye ile ilgili uyarı tweeti attığı ortaya çıkan deprem kahini lakaplı Frank Hoogerbeets'ten yeni bir paylaşım geldi ve o tarihe işaret etti.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets yine tarih verdi Abartmıyorum korku yaratmaya çalışmıyorum ama Mart ayında... Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7.5'lik depremler sebebiyle çevre illerde bile büyük yıkım meydana geldi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets yine tarih verdi Abartmıyorum korku yaratmaya çalışmıyorum ama Mart ayında... Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti

Daha önce Prof.Dr. Naci Görür, söz konusu depremin gelmekte olduğunu söylemişti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets yine tarih verdi Abartmıyorum korku yaratmaya çalışmıyorum ama Mart ayında... Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti

Ancak Prof.Dr. Naci Görür dışında başka bir isim daha Kahramanmaraş depremini günler öncesinden haber verdiği ortaya çıkmıştı.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets yine tarih verdi Abartmıyorum korku yaratmaya çalışmıyorum ama Mart ayında... Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti

O isim daha önce de pek çok depremi bilen Frank Hoogerbeets.

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