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Sakarya'da alarm! Şüpheli valiz ortalığı karıştırdı

Sakarya'da şüpheli valiz paniğe sebep oldu! Adapazarı ilçesinde bulunan Gar Meydanı üzerine bırakılan şüpheli valiz ortalığı karıştırdı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen valizin içerisinden kişisel eşya ve giysiler çıktı.

27.02.2023 13:43 - Son Güncelleme: 27.02.2023 13:43
Sakarya’da alarm! Şüpheli valiz ortalığı karıştırdı

Sakarya'da şüpheli valiz paniğe sebep oldu.

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Sakarya’da alarm! Şüpheli valiz ortalığı karıştırdı

ŞÜPHELİ VALİZ ALARMA GEÇİRDİ

Olay, şehrin en işlek noktalarından biri olan Gar Meydanı üzerinde meydana geldi. Gar Meydanı'na bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu.

Sakarya’da alarm! Şüpheli valiz ortalığı karıştırdı

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Endişelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, emniyeti sağlayabilmek için meydanı boşaltarak şerit çekti.

Sakarya’da alarm! Şüpheli valiz ortalığı karıştırdı

VALİZDEN KİŞİSEL EŞYALAR ÇIKTI

Daha sonrasında adrese gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanınca yapılan kontroller neticesinde valizden kişisel eşya ve giysiler çıktı. Valiz ve çevresindeki eşyalar Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

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