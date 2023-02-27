Sakarya'da alarm! Şüpheli valiz ortalığı karıştırdı
Sakarya'da şüpheli valiz paniğe sebep oldu! Adapazarı ilçesinde bulunan Gar Meydanı üzerine bırakılan şüpheli valiz ortalığı karıştırdı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen valizin içerisinden kişisel eşya ve giysiler çıktı.
27.02.2023 13:43 - Son Güncelleme: 27.02.2023 13:43
ŞÜPHELİ VALİZ ALARMA GEÇİRDİ
Olay, şehrin en işlek noktalarından biri olan Gar Meydanı üzerinde meydana geldi. Gar Meydanı'na bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu.