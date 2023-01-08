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Markette etek altı görüntüleri çeken sapık komiser Serdar Erdoğan çıktı! O sapık tutuklandı

Markette raflardaki ürünleri inceleyen bir kadının etek altı görüntülerini çekerken yakalanan sapığın komiser olduğu ortaya çıktı. Serdar Erdoğan isimli komiser, görevi başındayken meslektaşları tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

08.01.2023 08:50 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:05
Markette etek altı görüntüleri çeken sapık komiser Serdar Erdoğan çıktı! O sapık tutuklandı

İstanbul Kâğıthane'deki bir marketin çalışanları güvenlik kameralarını incelerken şok eden bir görüntüyle karşılaştı.

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Markette etek altı görüntüleri çeken sapık komiser Serdar Erdoğan çıktı! O sapık tutuklandı

Raflara bakan bir kadının arkasından gizlice yaklaşan 30 yaşlarında bir erkek aşağı doğru eğiliyor ve kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğraf çekiyordu. Market çalışanları durumu hemen polise bildirdi.

Markette etek altı görüntüleri çeken sapık komiser Serdar Erdoğan çıktı! O sapık tutuklandı

POLİSLERİN YIKILDIĞI AN
Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerdeki sapığın yüzü açıkça görülüyordu.

Markette etek altı görüntüleri çeken sapık komiser Serdar Erdoğan çıktı! O sapık tutuklandı

Yapılan soruşturmada görüntülerdeki kişinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Arnavutköy Polis Merkezi'nde grup amiri olarak görev yapan, 2018'de göreve başlamış Komiser Serdar Erdoğan olduğu ortaya çıktı.

Markette etek altı görüntüleri çeken sapık komiser Serdar Erdoğan çıktı! O sapık tutuklandı

Sapığın meslektaşları çıkması polisleri adeta yıktı. Polisler durumu hemen amirlerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Serdar Erdoğan için gözaltı kararı çıkarıldı.

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