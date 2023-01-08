Markette etek altı görüntüleri çeken sapık komiser Serdar Erdoğan çıktı! O sapık tutuklandı
Markette raflardaki ürünleri inceleyen bir kadının etek altı görüntülerini çekerken yakalanan sapığın komiser olduğu ortaya çıktı. Serdar Erdoğan isimli komiser, görevi başındayken meslektaşları tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
08.01.2023 08:50 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:05
İstanbul Kâğıthane'deki bir marketin çalışanları güvenlik kameralarını incelerken şok eden bir görüntüyle karşılaştı.
Yapılan soruşturmada görüntülerdeki kişinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Arnavutköy Polis Merkezi'nde grup amiri olarak görev yapan, 2018'de göreve başlamış Komiser Serdar Erdoğan olduğu ortaya çıktı.
Sapığın meslektaşları çıkması polisleri adeta yıktı. Polisler durumu hemen amirlerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Serdar Erdoğan için gözaltı kararı çıkarıldı.