Vav TV İzle
Haberler Yaşam 0850'li numaralardan aranma kabusu bitiyor! BTK harekete geçti

0850'li numaralardan aranma kabusu bitiyor! BTK harekete geçti

Vatandaşları bezdiren ve adeta taciz edercesine arayan 0850'li numaralar için harekete geçildi. BTK, mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatleri için yeni düzenlemeye gitme kararı aldı. İşte 0850'li numaralar için atılacak adımlara ilişkin detaylar...

08.01.2023 09:46 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:52
0850’li numaralardan aranma kabusu bitiyor! BTK harekete geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
0850’li numaralardan aranma kabusu bitiyor! BTK harekete geçti

Tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bunun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK, bu mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen düzenlemeye gidiyor.

0850’li numaralardan aranma kabusu bitiyor! BTK harekete geçti

TEYİT ARAMASI YAPILACAK
Düzenlemeyle işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.

0850’li numaralardan aranma kabusu bitiyor! BTK harekete geçti

Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak.

0850’li numaralardan aranma kabusu bitiyor! BTK harekete geçti

Düzenleme kapsamında yapılan tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacak. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak.

SON DAKİKA