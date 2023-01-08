0850'li numaralardan aranma kabusu bitiyor! BTK harekete geçti
Vatandaşları bezdiren ve adeta taciz edercesine arayan 0850'li numaralar için harekete geçildi. BTK, mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatleri için yeni düzenlemeye gitme kararı aldı. İşte 0850'li numaralar için atılacak adımlara ilişkin detaylar...
08.01.2023 09:46 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:52
Tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bunun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK, bu mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen düzenlemeye gidiyor.
TEYİT ARAMASI YAPILACAK
Düzenlemeyle işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.