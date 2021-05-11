Marketlerde fırsat sona ermek üzere! A101, Migros, ŞOK, BİM Ramazan kolisi fiyatları kaç lira oldu? İçindeki erzaklar...
A101, Migros, ŞOK ve BİM Ramazan kolisi fiyatları ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Marketler hem isteğe özel hem de kendilerinin hazırladığı kolileri satışa sundu. Yardım amaçlı çevresindeki kişilere erzak kolisi almak isteyenler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Marketler ise erzak paketlerini tek tek duyurdu. Peki, A101, Migros, ŞOK, BİM Ramazan kolisi fiyatları kaç lira oldu? İşte marketlerin Ramazan kolisinde yer alan erzakların listesi...
Marketlerde fırsat sona ermek üzere! A101, Migros, ŞOK, BİM Ramazan kolisi fiyatları merak konusu oldu. Ramazan ayında yardım yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin erzak kolisi fiyatlarını araştırmaya başladı. İhtiyaç sahipleri, yardım amaçlı pek çok erzak kolisi hazırlatıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar erzak kolisi fiyatlarını araştırıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour SA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
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