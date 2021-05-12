BİM'de evin her köşesine gelecek kampanyalar! BİM 17 Mayıs aktüel kataloğuyla müthiş fırsatlara son 5 gün!

BİM 17 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri arasında neler olduğu gelecek hafta marketlere gelecek ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı kataloğda Magic Fix Kromlu Banyo Aksesuarları, Casilda Home Temizlik Seti, Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV, Metal Gövdeli Ayaklı Saksı, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Volta Elektrikli Kick Scooter ve 3'lü Emaye Saklama Kabı Seti ürünleri daha şimdiden dikkat çekmeyi başardı.