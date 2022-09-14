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Mardin'de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısı nedeniyle şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına oğlu Haydar Safitürk kıldırdı. Asım Safitürk, şehit oğlu Muhammed Fatih Safitürk'ün yanına defnedildi.

14.09.2022 14:53 - Son Güncelleme: 14.09.2022 14:53
Mardin’de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün 80 yaşında vefat eden babası Asım Safitürk'ün cenazesi defnedildi.

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Mardin’de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Safitürk'ün cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Arifiye Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Camisi'ne getirildi.

Mardin’de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı

Burada Safitürk'ün ailesi, taziyeleri kabul etti. Öte yandan, tabutun üzerine Safitürk'ün cübbesi ve sarığı konuldu.

Mardin’de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından helallik alınmasının ardından, babasının tabutun üzerinde bulunan sarığını ve cübbesini giyen Ali Haydar Safitürk, cenaze namazını kıldırdı.

Mardin’de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı

Safitürk, babasının yaşadığı en büyük acının kaymakam oğlunun şehit edilmesi olduğunu belirterek, duygularını dile getirdi.

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