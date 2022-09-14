Mardin'de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı
Terör örgütü PKK'nın hain saldırısı nedeniyle şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına oğlu Haydar Safitürk kıldırdı. Asım Safitürk, şehit oğlu Muhammed Fatih Safitürk'ün yanına defnedildi.
14.09.2022 14:53 - Son Güncelleme: 14.09.2022 14:53
Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün 80 yaşında vefat eden babası Asım Safitürk'ün cenazesi defnedildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından helallik alınmasının ardından, babasının tabutun üzerinde bulunan sarığını ve cübbesini giyen Ali Haydar Safitürk, cenaze namazını kıldırdı.