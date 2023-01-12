Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Temelini Başkan Erdoğan atmıştı Mor Efren Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılıyor! "ABD'liler bile şaşırdı"

Çünkü ne zaman bizi görse, 'Ne zaman açıyorsunuz, elinizi çabuk tutun' diye teşvik etti. Arazi fiyatları çok yüksekti, yer tahsisisin olması bizim için önemliydi. Kiliseye ihtiyacı olan tek cemaat de bizdik. Süryani vatandaşlarımız ve bütün Hristiyanlar çok sevindi." şeklinde konuştu.