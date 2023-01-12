Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Temelini Başkan Erdoğan atmıştı Mor Efren Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılıyor! "ABD'liler bile şaşırdı"
Son dakika haberi | Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk kilise olma özelliği taşıyan ve temeli 2019 yılında Başkan Erdoğan tarafından atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılış için gün sayıyor. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, "Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık. Amerikalılar bile şaşırdı" dedi.
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin yaklaşık 17 bin kişilik bir cemaatleri olduğunu belirtti.
ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA TAHSİS GERÇEKLEŞTİ
Yaklaşık 17 bin kişilik bir cemaatleri olduğunu belirten Susin, "Tarlabaşı'nda merkez kilisemiz var ve yeterli olmuyordu. Kutsal günlerde kardeş cemaatlerimizin kilisesini kullanıyorduk. O dönem Başbakanlık görevini yürüten Başkan Erdoğan'dan yer talep ettik.
Sığmıyorduk. Ya da ibadet saatlerimiz denk geliyordu. Bu nedenle devletimizden arazi tahsis edilmesini istedik. Başkan Erdoğan bir yer bulunması noktasında talimat verdi. Yeşilköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nın boş olan kısmı bizlere tahsis edildi.
Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş da bu konuda çalışmalar yapıyordu. Ve tahsis süreci tamamlandı. Projemizi hazırladık ve onayımızı aldık. 2019 yılında Sayın Başkan Erdoğan ile birlikte temelini attık. Devletin bütün kurumları bu süreçte yardımcı oldu." dedi.