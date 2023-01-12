Kırıkkale’de feci kaza: Takla atan otomobilin motoru koptu sürücü camdan fırladı

MOTOR KOPTU SÜRÜCÜ CAMDAN FIRLADI

Hurdaya dönen otomobilin yerinden kopan motoru da şarampole savruldu.

Kazada camdan yola fırlayan 23 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.