Kırıkkale'de feci kaza: Takla atan otomobilin motoru koptu sürücü camdan fırladı
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de feci bir kaza yaşandı. Takla atan otomobilin 120 metre sürüklendiği kazada, camdan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin motoru da şarampole savruldu.
12.01.2023 06:26 - Son Güncelleme: 12.01.2023 06:26
MOTOR KOPTU SÜRÜCÜ CAMDAN FIRLADI
Hurdaya dönen otomobilin yerinden kopan motoru da şarampole savruldu.
Kazada camdan yola fırlayan 23 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Ağır yaralı sürücünün sağ bacağında da kırık olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.