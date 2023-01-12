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Kırıkkale'de feci kaza: Takla atan otomobilin motoru koptu sürücü camdan fırladı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de feci bir kaza yaşandı. Takla atan otomobilin 120 metre sürüklendiği kazada, camdan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin motoru da şarampole savruldu.

12.01.2023 06:26 - Son Güncelleme: 12.01.2023 06:26
Kırıkkale’de feci kaza: Takla atan otomobilin motoru koptu sürücü camdan fırladı

Kırıkkale'de takla atan otomobilin 120 metre sürüklendiği kazada, camdan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı.

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Kırıkkale’de feci kaza: Takla atan otomobilin motoru koptu sürücü camdan fırladı

TAKLA ATTI 120 METRE SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Turan Ö. idaresindeki 71 AB 284 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde kaza yaptı. Kontrolden çıkarak trafik levhalarına çarpan otomobil, takla atarak 120 metre sürüklendi.

Kırıkkale’de feci kaza: Takla atan otomobilin motoru koptu sürücü camdan fırladı

MOTOR KOPTU SÜRÜCÜ CAMDAN FIRLADI

Hurdaya dönen otomobilin yerinden kopan motoru da şarampole savruldu.
Kazada camdan yola fırlayan 23 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale’de feci kaza: Takla atan otomobilin motoru koptu sürücü camdan fırladı

Ağır yaralı sürücünün sağ bacağında da kırık olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kırıkkale’de feci kaza: Takla atan otomobilin motoru koptu sürücü camdan fırladı

Polis, otomobile trafik sigortası yaptırmayan sürücüye 436 lira para cezası uyguladı.

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