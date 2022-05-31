Eski Fenerbahçeli futbolcusu Sezer Öztürk yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Hapis cezasının gerekçesi açıklandı!
Sancaktepe'de "yol verme" kavgasında bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin iki sanıkla birlikte yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e verilen "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası hükmünün gerekçesi açıklandı.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 sayfalık gerekçeli kararında, 19 Eylül 2021'de Sezer Öztürk'ün, eşi, bakıcıları ve çocuklarıyla hayvanat bahçesinde vakit geçirdikten sonra evlerine giderken, ölen Halil İbrahim Scholten'in de aralarında bulunduğu mağdurların düğünden döndükten sonra piknik yapıp alkol almak amacıyla Taşköprü Caddesi'nde araçlarının kapılarını açık tutarak geçişi engelledikleri belirtildi.
Yolu açması için birkaç kez ricada bulunan Öztürk'e, maktulün kaba bir şekilde cevap verdiği ve hakaret edip yumruk attığı aktarılan kararda, tarafların kavga ettiği anlatıldı.
Kararda, Öztürk ile sanık Ömer Genç'in sonrasında maktul ve mağdurların evine gittikleri belirtilerek Öztürk'ün aracının önüne çıkan maktulü elindeki silahla kovaladığı kaydedildi.
"HAKSIZ TAHRİKTEN YARARLANMALARI GEREKİR"
Maktul kaçarken Öztürk'ün silahla ateş ettiği ifade edilen kararda, olayın meşru müdafaa olması için yasal şartların oluşmadığı ancak iki sanığın haksız tahrik hükümlerinden alt sınırdan uzaklaşarak yararlandırılmaları gerektiği vurgulandı.
Gerekçeli kararda, Öztürk hakkındaki "mala zarar verme" suçundan açılan davanın ise mağdurun şikayetini geri çekmesi sonucu düştüğü hatırlatıldı.
Mağdur Metin Açık'ı yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık Sezer Öztürk'ün olay yerinden ele geçirdiği bijon anahtarını aracın ön camına doğru fırlattığı dile getirilen kararda, araçtaki kişilerin yaralanma ihtimalini öngörüp bunu önemsemeyerek eylemine devam eden sanığın kastının, aracın camının kırılmasına yönelik olduğu belirtildi.