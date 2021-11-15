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Alkollü sürücü aracını kora dönen ateşin üzerine park etti aracı alev aldı

Bolu'da Suat Seyrek'in (64), daha önce yakılan ve kora dönen ateşi fark etmeyip, üzerine park ederek, alkol aldığı hafif ticari aracı kullanılamaz hale geldi. Seyrek, olay yerine gelip, fenalaşan eşine ise "Görmedim, vallahi görmedim" dedi.

DHA
15.11.2021 16:04 - Son Güncelleme: 15.11.2021 16:04
Alkollü sürücü aracını kora dönen ateşin üzerine park etti aracı alev aldı

Olay, Salıbeyler Mahallesi 1041 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede oturan Suat Seyrek, sabaha karşı, 14 BF 145 plakalı hafif ticari aracıyla ıssız bölgeye alkol almak için gitti. Daha önce başkalarının yaktığı ve kor haline gelen ateşi fark etmeyen Seyrek, üzerine aracını park etti.

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Alkollü sürücü aracını kora dönen ateşin üzerine park etti aracı alev aldı

Uzun süre aracında alkol alan Seyrek, daha sonra dumanları fark edip dışarı çıktı ve aracının yanmaya başladığını görünce müdahale etmeye çalıştı.

Alkollü sürücü aracını kora dönen ateşin üzerine park etti aracı alev aldı

Seyrek, müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Alkollü sürücü aracını kora dönen ateşin üzerine park etti aracı alev aldı

Suat Seyrek'in haberi alan eşi de bölgeye geldi. Araçlarının yanışını gözyaşıyla izleyen kadın, fenalık geçirdi. Ağlayarak kendisine sinirlenen eşini sakinleştirmeye çalışan Suat Seyrek de "Görmedim, vallahi görmedim" dedi.

Alkollü sürücü aracını kora dönen ateşin üzerine park etti aracı alev aldı

Suat Seyrek'in ablası da "Sen niye ateşin tepesine gidiyorsun? Sarhoşsun, görmezsin tabi. Ayık olsan görürdün. Sen yanığın tepesine gidersen araba yanar tabi" diye konuştu.

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