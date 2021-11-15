Alkollü sürücü aracını kora dönen ateşin üzerine park etti aracı alev aldı
Bolu'da Suat Seyrek'in (64), daha önce yakılan ve kora dönen ateşi fark etmeyip, üzerine park ederek, alkol aldığı hafif ticari aracı kullanılamaz hale geldi. Seyrek, olay yerine gelip, fenalaşan eşine ise "Görmedim, vallahi görmedim" dedi.
15.11.2021 16:04
- Son Güncelleme: 15.11.2021 16:04
Olay, Salıbeyler Mahallesi 1041 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede oturan Suat Seyrek, sabaha karşı, 14 BF 145 plakalı hafif ticari aracıyla ıssız bölgeye alkol almak için gitti. Daha önce başkalarının yaktığı ve kor haline gelen ateşi fark etmeyen Seyrek, üzerine aracını park etti.
Suat Seyrek'in haberi alan eşi de bölgeye geldi. Araçlarının yanışını gözyaşıyla izleyen kadın, fenalık geçirdi. Ağlayarak kendisine sinirlenen eşini sakinleştirmeye çalışan Suat Seyrek de "Görmedim, vallahi görmedim" dedi.
Suat Seyrek'in ablası da "Sen niye ateşin tepesine gidiyorsun? Sarhoşsun, görmezsin tabi. Ayık olsan görürdün. Sen yanığın tepesine gidersen araba yanar tabi" diye konuştu.