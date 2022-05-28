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Gurbetçiler Edirne'ye gelmeye başladı! Avusturya'dan kalkan trenden araçlar indi

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya'dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

28.05.2022 09:41 - Son Güncelleme: 28.05.2022 10:07
Gurbetçiler Edirne’ye gelmeye başladı! Avusturya’dan kalkan trenden araçlar indi

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri başladı.

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Gurbetçiler Edirne’ye gelmeye başladı! Avusturya’dan kalkan trenden araçlar indi

Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

Gurbetçiler Edirne’ye gelmeye başladı! Avusturya’dan kalkan trenden araçlar indi

Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

Gurbetçiler Edirne’ye gelmeye başladı! Avusturya’dan kalkan trenden araçlar indi

40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Gurbetçiler Edirne’ye gelmeye başladı! Avusturya’dan kalkan trenden araçlar indi

Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

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