Vav TV İzle
Haberler Yaşam Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! 'Gelin erkek çıktı' Kayıplara karıştılar

Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! 'Gelin erkek çıktı' Kayıplara karıştılar

Aydın'da ortalığı karıştıran iddia... Yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi. İddia sonrası düğün yapan ikili kayıplara karıştı. İşte detaylar...

06.01.2023 12:47 - Son Güncelleme: 06.01.2023 12:58
Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! ’Gelin erkek çıktı’...

Aydın'ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! ’Gelin erkek çıktı’...

İlginç olay, Aydın Karacasu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı.

Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! ’Gelin erkek çıktı’...

DÜĞÜN SONRASI ORTALIK KARIŞTI: GELİN ERKEK Mİ?

Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı. İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.

Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! ’Gelin erkek çıktı’...

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.'nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! ’Gelin erkek çıktı’...

C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

SON DAKİKA