Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! 'Gelin erkek çıktı' Kayıplara karıştılar
Aydın'da ortalığı karıştıran iddia... Yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi. İddia sonrası düğün yapan ikili kayıplara karıştı. İşte detaylar...
İlginç olay, Aydın Karacasu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı.
DÜĞÜN SONRASI ORTALIK KARIŞTI: GELİN ERKEK Mİ?
Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı. İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.
İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER
Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.'nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.