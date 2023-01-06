Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! 'Gelin erkek çıktı' Kayıplara karıştılar

DÜĞÜN SONRASI ORTALIK KARIŞTI: GELİN ERKEK Mİ?

Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı. İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.