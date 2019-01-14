Mandalinayı çekirdeği ile yemeyin! Mandalina çekirdeği o organa zarar veriyor!
Kış aylarının vazgeçilmezi olan mandalina herkes tarafından severek tüketiliyor. Mandalina, C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu. Mandalinanın bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlığımız üzerinde pek çok önemli faydası bulunmaktadır. Uzmanlar mandalinanın çekirdeği varsa mutlaka çıkarılması konusunda da uyarıyor. İşte şifa deposu mandalinanın faydaları...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 21:33:36 Güncelleme: 21:55:22
Örneğin bol gözenekli bir kabuğa sahip olan mandalina diğer turunçgillere göre daha çabuk su kaybettiği için aldıktan sonra 2-3 gün içinde tüketmeniz biyo yararlılığı açısından önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik mandalinanın sağlığımız üzerindeki önemli yararlarını anlattı, tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu!
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