Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu!

Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini belli oldu.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 20:56:55 Güncelleme: 21:02:39
Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu!

İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.

Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu!

Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini açıkladı.

Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu!

İşte yarışmada derece alan en iyi fotoğraflar...

Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu!
Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yılan evcil köpeğe saldırdı! Dehşet dolu anlar...
Yılan evcil köpeğe saldırdı! Dehşet dolu anlar...