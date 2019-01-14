Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu!

Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini belli oldu.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 20:56:55
Güncelleme: 21:02:39
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İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.
Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini açıkladı.