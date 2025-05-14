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Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak göleti uçtu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. İşte olay yerinden kareler...

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DHA
Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil gölete uçtu.

Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

Kaza, saat 04.30 sıralarında Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi.

Maltepe'de otomobil gölete uçt

Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

GÖLETE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başıbüyük Tatlı Su Toplama Göleti'ne uçtu.

Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

Gölete düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

İşte olay yerinden kareler...

Maltepe’de otomobil gölete uçtu!
Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

FOTOĞRAFLAR: İHA, DHA