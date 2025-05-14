Maltepe’de otomobil gölete uçtu!

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil gölete uçtu. Kaza, saat 04.30 sıralarında Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Maltepe'de otomobil gölete uçt GÖLETE DÜŞTÜ Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başıbüyük Tatlı Su Toplama Göleti'ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölete düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte olay yerinden kareler... FOTOĞRAFLAR: İHA, DHA