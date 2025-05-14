Damat kaynana kaçmışlardı! Cuma Doğan ve Güldane Şahin hakkında yeni gelişme
25 yaşındaki Dilek'in nişanlısı Cuma Doğan, 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane Şahin ile kaçmıştı. Esra Erol'da işlenen ve Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Damat Cumali hakkında "hırsızlık", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı. İşte ayrıntılar...
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Kayseri'nin Develi ilçesindeki damat ile kayınvalide arasındaki yasak ilişki Esra Erol'un programında gündem olmuştu.
21 yaşındaki
Cuma Doğan, engelli raporu bulunan 25 yaşındaki Dilek Şahin ile nişanladı. Nişanın ardından ailenin evine sık sık gelen Doğan, 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane Şahin ile samimiyetini ilerletti. İkilinin programda yayımlanan şakalaşma videoları görenlerin ağzını açık bıraktı.
Dillendirilen iddialar ve şikayetlerin ardından ikili İstanbul'da gözaltına alındı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
İŞTE İSTENEN CEZA
Engelli kızı Dilek'in nişanlısıyla kaçan anne
Güldane Şahin ve damat adayı Cuma Doğan'ın sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, bazı iddialar ve şikayet üzerine Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Güldane . ve Cuma hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
"SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"
Mağdur Dilek Şahin, iddianamede yer alan ifadesinde, sanık Cuma ile geçen yıl nişanlandığını anlattı. Bir süre sonra nişanlısı ile annesi arasında samimiyet oluşmaya başladığını öne süren Dilek, şunları kaydetti:
"İkisinin yakınlaşmalarını babama söyleyeceğimi dile getirince annem Güldane ve Cuma bana 'Bizim dışarı gittiğimizi, ikimizin evde kaldığını asla babana söylemeyeceksin. Yoksa seni öldürürüz.' şeklinde sözler söyleyip, vücudumun çeşitli bölgelerine vurmak suretiyle beni darbetti. Bu şekilde sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu."