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İstanbul Şişli'de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü

İstanbul Şişli'de oturduğu evin penceresinden aşağı, yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken, komşularına saldıran ve polis binaya girmesin diye pencereden kaynar su döken kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
31.07.2022 11:19 - Son Güncelleme: 31.07.2022 11:28
İstanbul Şişli’de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü

Olay, dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan N.G., iddiaya göre evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı.

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İstanbul Şişli’de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü

Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi. N.G., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı.

İstanbul Şişli’de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü

İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı N.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Şişli’de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü

Kadının pencereden aşağı döktüğü kezzap mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi.

İstanbul Şişli’de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü

N.G.'nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenilirken, N.G.'nin kafenin tabelasını elindeki cisimle kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli’de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü
İstanbul Şişli’de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü
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