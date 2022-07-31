İstanbul Şişli'de dehşet anları! 4. kattan yoldan geçenlerin üzerine kezzap döktü
İstanbul Şişli'de oturduğu evin penceresinden aşağı, yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken, komşularına saldıran ve polis binaya girmesin diye pencereden kaynar su döken kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.
31.07.2022 11:19 - Son Güncelleme: 31.07.2022 11:28
Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi. N.G., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı.