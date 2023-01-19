"2749 yılına gittim geldim" dedi 2025 yılı kehanetlerini bir bir dizdi: "Şehirler havada her şey bedava 3.Dünya Savaşı ise..."
Gün geçmiyor ki yeni bir zaman yolcusu daha sosyal medyada kehanetlerini açıklamasın. Daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Al Bielek, 2749 yılına gidip geldiğini söylüyor ve 2025 yılı için tüm dünyanın dengesini değiştirecek bir haber veriyor. İşte detaylar...
1927 yılında dünyaya geldiği bilinen Al Bielek son anına kadar zaman yolcusu olarak biliniyordu. 2011 yılında hayatını kaybeden Bielek ölmeden önce büyük bir dünya savaşının tarihiyle ve gelecekte yaşananlarla ilgili bir dizi iddiada bulundu. 2025 yılına özellikle dikkat çeken Bielek, gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini anlattı.
Zaman yolcusu Al Bielek ölmeden önce verdiği bir röportajda İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu tarafından 'görünmez' olacak bir savaş gemisi yaratmaya çalışmak için yürütülen bir dizi çok gizli test olan 'Philadelphia Deneyi' adlı bir projenin parçası olduğunu söyledi.
2749 yılına ışınlanan Al Bielek, gördüklerini tek tek anlattı. İddialardan ilki dünyanın yakın geleceğiyle ilgiliydi. 2025 yılına kadar dünyadaki hükümetlerin çoğunun dağılacağını ve üç milyon insanın nükleer bir dünya savaşı sebebiyle öleceğini iddia etti. Avrupa'nın büyük bir kısmının sular altında kaldığını ve İngiltere'nin neredeyse tamamının yok olacağını belirtti.