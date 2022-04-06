Malatya'da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü
Malatya'da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile her yıl olduğu gibi bu yılda tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kayısı ağaçlarının çiçeklenmesiyle beyaz gelinliğini giyen Malatya'dan kareler...
06.04.2022 20:38 - Son Güncelleme: 06.04.2022 20:39
Battalgazi ilçesinde kayısı ağaçlarının tamamının çiçeklerinin açması ile ortaya çıkan görsel şölen ise her yıl olduğu gibi bu yılda tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.
Birçok fotoğraf tutkunu da kayısı bahçelerinde birbirinden güzel kareleri çekerek takipçileri ile paylaşıyor.