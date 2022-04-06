RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Malatya'da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü

Malatya'da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü

Malatya'da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile her yıl olduğu gibi bu yılda tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kayısı ağaçlarının çiçeklenmesiyle beyaz gelinliğini giyen Malatya'dan kareler...

06.04.2022 20:38 - Son Güncelleme: 06.04.2022 20:39
Malatya’da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü

110 farklı ülkeye ihraç edilen ve Malatya'nın en önemli gelir kapısından biri olan kayısıların çiçeklenmesi ile şehir de adeta beyaza büründü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Malatya’da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü

İlk olarak düşük rakımlı bölgelerde açmaya başlayan çiçekler yüksek rakımlı bölgelerde ise henüz tomurcuklanma döneminde.

Malatya’da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü

Battalgazi ilçesinde kayısı ağaçlarının tamamının çiçeklerinin açması ile ortaya çıkan görsel şölen ise her yıl olduğu gibi bu yılda tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Malatya’da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü

ÇİFTÇİLERİ TATLI TELAŞI...
Beyaz gelinliğini giyen şehirdeki bu görsel şölen ise drone ile havadan görüntülendi.

Malatya’da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü

Birçok fotoğraf tutkunu da kayısı bahçelerinde birbirinden güzel kareleri çekerek takipçileri ile paylaşıyor.

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