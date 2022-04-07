Adana'da canlı bomba alarmı! Bekçiler yakaladı! Özel hareket devreye girdi
Adana'da canlı bomba paniği yaşandı. Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen özel hareket ekipleri ve bomba imha uzmanları şüphelinin üzerindekinin bomba düzeneği olduğunu belirlerken üzerinde patlayıcı olmadığını tespit etti. Şüpheli terör ekiplerince gözaltına alındı.
07.04.2022 01:04 - Son Güncelleme: 07.04.2022 01:07
Adana'da canlı bomba paniği yaşandı. Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.