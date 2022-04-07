RAMAZAN İMSAKİYE
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Adana'da canlı bomba alarmı! Bekçiler yakaladı! Özel hareket devreye girdi

Adana'da canlı bomba paniği yaşandı. Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen özel hareket ekipleri ve bomba imha uzmanları şüphelinin üzerindekinin bomba düzeneği olduğunu belirlerken üzerinde patlayıcı olmadığını tespit etti. Şüpheli terör ekiplerince gözaltına alındı.

07.04.2022 01:04 - Son Güncelleme: 07.04.2022 01:07
Adana’da canlı bomba alarmı! Bekçiler yakaladı! Özel hareket devreye girdi

Adana'da canlı bomba paniği yaşandı. Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görmesi üzerine canlarını hiçe sayarak şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

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Adana’da canlı bomba alarmı! Bekçiler yakaladı! Özel hareket devreye girdi


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.

Adana’da canlı bomba alarmı! Bekçiler yakaladı! Özel hareket devreye girdi

BEKÇİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B'ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Adana’da canlı bomba alarmı! Bekçiler yakaladı! Özel hareket devreye girdi

ÖZEL HAREKAT VE BOMBA İMHA UZMANLARI DEVREYE GİRDİ

Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Adana’da canlı bomba alarmı! Bekçiler yakaladı! Özel hareket devreye girdi

Özel harekat timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı.

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