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Malatya'da facianın eşiğinden dönüldü! Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: Yaralılar var

Malatya'da feribot iskelesinde yolcu indiren şoförünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, Karakaya Baraj Gölü'ne düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken, aralarında sürücünün de bulunduğu toplam 8 kişi, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı. Olay sonrası Malatya Valisi Hulusi Şahin bölgede incelemelerde bulunarak, kazayla ilgili bilgi aldı. Şahin, "Ucuz atlatılmış büyük bir kaza" dedi. Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
25.01.2023 19:57 - Son Güncelleme: 25.01.2023 19:59
Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: Yaralılar var

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Göleti'nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren Mustafa Şahin yönetimindeki 44 H 0020 plakalı halk otobüsü, Atabey İskelesi bölgesinde gölete düştü.

Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: Yaralılar var



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: Yaralılar var

Kazada yaralanan yolcular Güner İkiz, Sabiha İnal ve Emine Elleses, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü! Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: Yaralılar var

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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