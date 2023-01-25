Malatya'da facianın eşiğinden dönüldü! Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: Yaralılar var
Malatya'da feribot iskelesinde yolcu indiren şoförünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, Karakaya Baraj Gölü'ne düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken, aralarında sürücünün de bulunduğu toplam 8 kişi, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı. Olay sonrası Malatya Valisi Hulusi Şahin bölgede incelemelerde bulunarak, kazayla ilgili bilgi aldı. Şahin, "Ucuz atlatılmış büyük bir kaza" dedi. Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
25.01.2023 19:57 - Son Güncelleme: 25.01.2023 19:59
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.