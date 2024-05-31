Pendik'teki 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında yeni gelişme! Karısının adını sırtına kazımış! Dikkat çeken kasap detayı

Son dakika haberi... İstanbul'da, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetinden yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Savcılıkta verdiği ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Bilal D.'nin cinayeti evinin salonunda işlediği ardından da Nihat Salih'in sırtına bir harf yazdığı tespit edildi. İşte korkunç detaylar...