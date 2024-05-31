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Pendik'teki 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında yeni gelişme! Karısının adını sırtına kazımış! Dikkat çeken kasap detayı

Son dakika haberi... İstanbul'da, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetinden yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Savcılıkta verdiği ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Bilal D.'nin cinayeti evinin salonunda işlediği ardından da Nihat Salih'in sırtına bir harf yazdığı tespit edildi. İşte korkunç detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 08:13 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 08:51
Pendik’teki 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında yeni gelişme! Karısının adını sırtına kazımış! Dikkat çeken kasap detayı 1

4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik’teki 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında yeni gelişme! Karısının adını sırtına kazımış! Dikkat çeken kasap detayı 2

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Cinayet Büro dedektifleri iğne ile kuyu kazar gibi çalışıp şüphelinin kimliğini tespit etti. İşte adım adım çözülen cinayetin ayrıntıları.

Pendik'teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı

Pendik’teki 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında yeni gelişme! Karısının adını sırtına kazımış! Dikkat çeken kasap detayı 3


İddialara göre, şüpheli Bilal D.'nin evinin sol yanındaki konteynerden kan izleri olan battaniye çıktı. Evin sağ yanında bulunan konteynerden Nihat Salih'in gövdesi, evin üst sokağında bulunan konteynerden kol ve bacaklar bulundu.

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