Malatya, Elazığ, Şanlıurfa... Kare kare depremin bilançosu! Kimi çığlık çığlığa kaçtı kimi ise balkondan atlamaya kalktı
Malatya'daki 5.9'luk deprem büyük korku ve paniğe yol açtı. Pütürge'de bulunan Kubbe Dağı'ndan kopan kayalar yola düştü. Elazığ'da vatandaşlar çığlık çığlığa kaçıştı. Korkuyla balkondan atlamaya yeltenen vatandaşlar oldu. Şanlıurfa Haliliye'de ise deprem sonrası balkon çöktü. Hamile bir kadın yaralandı. İşte kare kare Malatya merkezli depremin bilançosu.
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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 13:30Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 13:35