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Malatya, Elazığ, Şanlıurfa... Kare kare depremin bilançosu! Kimi çığlık çığlığa kaçtı kimi ise balkondan atlamaya kalktı

Malatya'daki 5.9'luk deprem büyük korku ve paniğe yol açtı. Pütürge'de bulunan Kubbe Dağı'ndan kopan kayalar yola düştü. Elazığ'da vatandaşlar çığlık çığlığa kaçıştı. Korkuyla balkondan atlamaya yeltenen vatandaşlar oldu. Şanlıurfa Haliliye'de ise deprem sonrası balkon çöktü. Hamile bir kadın yaralandı. İşte kare kare Malatya merkezli depremin bilançosu.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 13:30 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 13:35
Malatya, Elazığ, Şanlıurfa... Kare kare depremin bilançosu! Kimi çığlık çığlığa kaçtı kimi ise balkondan atlamaya kalktı

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya, Elazığ, Şanlıurfa... Kare kare depremin bilançosu! Kimi çığlık çığlığa kaçtı kimi ise balkondan atlamaya kalktı

Çevre illeri de etkileyen deprem Suriye'de bile hissedildi.

Malatya, Elazığ, Şanlıurfa... Kare kare depremin bilançosu! Kimi çığlık çığlığa kaçtı kimi ise balkondan atlamaya kalktı

Deprem nedeniyle kent merkezinde çoğu kişinin ev ve iş yerlerinin dışarı çıktığı görüldü.

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