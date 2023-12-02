Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sessizliğini bozdu!

1 Şaaşalı paylaşımları ve kısa sürede edindikleri servetle dikkatleri üzerlerine çeken Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz haftalarda kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı.

2 Polatların ardından gözler, aynı onlar gibi kısa süre servet sahibi olan sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Üstüne bir de Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' başlığıya paylaştığı fotoğraf ortaya çıkınca akıllara hepsi kara para mı aklıyordu sorusu geldi.