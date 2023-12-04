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HAVA DURUMU | Meteoroloji 3 ili sarı kod ile uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar 9 derece birden düşecek! Bugün hava nasıl olacak?

Güneşli ve sıcak geçen hafta sonunun ardından yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sıcaklıkların 9 derece birden düşeceğini belirtirken marmara bölgesindeki 5 il için 'sarı kod' uyarısı verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 06:28 Güncelleme 04 Aralık 2023, 06:31
HAVA DURUMU | Meteoroloji 3 ili sarı kod ile uyardı! İstanbul’da sıcaklıklar 9 derece birden düşecek! Bugün hava nasıl olacak? 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji 3 ili sarı kod ile uyardı! İstanbul’da sıcaklıklar 9 derece birden düşecek! Bugün hava nasıl olacak? 2

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji 3 ili sarı kod ile uyardı! İstanbul’da sıcaklıklar 9 derece birden düşecek! Bugün hava nasıl olacak? 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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