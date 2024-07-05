İspanya Almanya maçı canlı izle! TRT 1 TABİİ canlı izle ekranı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İspanya ve Almanya'nın karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Portekiz - Fransa mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. İşte TRT 1 TABİİ canlı izle ekranı hakkında merak edilenler ve maçın detayları!