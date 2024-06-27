Etiler'deki ünlü otelde film gibi olay: Tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı... Bornozla hastaneye götürüldüğü anlar ortaya çıktı

İstanbul Etiler'de film gibi bir olay yaşandı. Ünlü bir otelde eğlendiği bir erkekle odaya çıkan genç kadın, iddiaya göre alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra epilepsi nöbeti geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, hastanede kendine gelince darp ve tecavüz iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve iddiaları kabul etmeyen adam, mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. Çiftin odaya girdiği ve kadının üstünde bornozla hastaneye götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...