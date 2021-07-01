Mahalleyi bit pire sivrisinek bastı! Vatandaşlar geceleri uyuyamıyor

Benim mahalleme bağlı 4 mezrada da var. Allah rızası için bu konuya bir el atsınlar. Buranın nüfusu bin 500 civarında. Ayrıca su sıkıntımız var. Gece sabaha kadar uyuyamıyoruz. Her gün vatandaşlar beni arıyor, 'muhtar biz hastayız yatamıyoruz' diyorlar.