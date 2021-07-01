'3036 yılından geliyorum' dedi kehanetlerini peş peşe sıraladı! Anlattıkları titretti taş üstünde taş kalmayacak
Sosyal medyayal haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. 3036 yılından günümüze geldiğini iddia eden bir TikTok fenomeni, yayımladığı videolarda öne sürdüğü kehanetlerle herkesi şaşkına uğrattı. Anlattıkları yenir yutulur şeyler değil...
01.07.2021 14:51
- Son Güncelleme: 01.07.2021 14:51
3036 yılından günümüze geldiğini belirterek kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ takma isimli internet kullanıcısı, kehanetleriyle tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Gelecek döneme ilişkin korkunç anlatılarda bulunan şahıs, kısa sürede popüler oldu.
3036 yılından bir zaman yolcusu, gelecekteki yaşam hakkında tüyler ürpertici uyarılarda bulundu.
Doğrudan kameraya bakarak, "Şu anda hiç olamayacağımız kadar özgürüz." dedi.
ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ takma isimli TikTok kullanıcısı takipçilerine: 'İnsanların şu anda hiç olmayacakları kadar özgür' olduklarını söyledi ve gelecekte bizleri neler beklediğine dair korkunç bir tablo çizdi.
Kanalında yayınladığı bir dizi videoda, 3036'da dünya nüfusunun rekor seviyelere ulaşacağını ve kedi, köpek gibi evcil hayvanların 'egzotik' olarak kabul edileceğini iddia ediyor.
Ayrıca 'büyük elektrik kesintisi' denilen bir olay hakkında herkesi defalarca uyarıyor.