'3036 yılından geliyorum' dedi kehanetlerini peş peşe sıraladı! Anlattıkları titretti taş üstünde taş kalmayacak

Sosyal medyayal haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. 3036 yılından günümüze geldiğini iddia eden bir TikTok fenomeni, yayımladığı videolarda öne sürdüğü kehanetlerle herkesi şaşkına uğrattı. Anlattıkları yenir yutulur şeyler değil...

01.07.2021 14:51 - Son Güncelleme: 01.07.2021 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





