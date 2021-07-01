Beyin yakan dikkat testi! Bu fotoğrafta maskesiz adamı bulabilen neredeyse yok
Sosyal medyada dolaşan beyin yakan test paylaşım rekorları kırdı. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki maskesiz adamı bulabilecek misiniz?
01.07.2021 06:21
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Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?
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