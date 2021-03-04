Lüks otomobil de var klasik otomobil de! 80 milyon liralık servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi
Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Lüks araçların yanı sıra, klasik arabaların da bulunduğu yediemin otoparkında bulunan araçların değeri ise 80 milyon TL.
04.03.2021 10:09
- Son Güncelleme: 04.03.2021 10:11
HATAY'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Lüks araçların yanı sıra, klasik arabaların da bulunduğu yediemin otoparkında bulunan araçların değeri ise 80 milyon TL.