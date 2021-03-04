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Lüks otomobil de var klasik otomobil de! 80 milyon liralık servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi

Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Lüks araçların yanı sıra, klasik arabaların da bulunduğu yediemin otoparkında bulunan araçların değeri ise 80 milyon TL.

04.03.2021 10:09 - Son Güncelleme: 04.03.2021 10:11
Lüks otomobil de var klasik otomobil de! 80 milyon liralık servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi

HATAY'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Lüks araçların yanı sıra, klasik arabaların da bulunduğu yediemin otoparkında bulunan araçların değeri ise 80 milyon TL.

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Lüks otomobil de var klasik otomobil de! 80 milyon liralık servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi


Hatay'ın Antakya ilçesinde 2010 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor.

Lüks otomobil de var klasik otomobil de! 80 milyon liralık servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi

Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda bağlanan araç sahiplerinin bir kısmı, araçlarını tekrar gelip almasına rağmen, çoğu araç ise çürümeye terk ediliyor.

Lüks otomobil de var klasik otomobil de! 80 milyon liralık servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi

'11 YILDIR BEKLEYEN ARAÇLAR VAR'
Antakya'da 2010 yılında yediemin otoparkı olarak hizmet vermeye başladıklarını söyleyen işletmeci Mecit Ayoğlu, "Otoparkımızda 2010 yılından bu yana muhafaza altında olan araçlarımız var.

Lüks otomobil de var klasik otomobil de! 80 milyon liralık servet yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi

Şu an otoparkımızda mevcut 550 araç bulunmaktadır ve burada bulunan araçların piyasa değeri 80 milyon TL. Birçoğunun sahiplerine ulaşamıyoruz. Sahibine ulaştıklarımız da gelip araçlarını borcundan dolayı teslim alamıyorlar" dedi.