Kesinlikle daha önce görmediniz! Gören hemen almak istiyor! 1 sentten 0,5 rubleye kadar meğer... Ülkelerin tedavülden kaldırdığı madeni ve kağıt paralar yıllardır yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Antalya Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kızılkaya Antika Mağazası'nda, yıllara meydan okuyan metal paralar ilgi odağı oluyor. Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor. Antika mağazası, aynı zamanda geçen günlerde Jason Statham'ın başrolünü oynadığı 'Five Eyes' filmi için de sete çevrilerek filmin birkaç dakikalık kısmında yer almıştı.