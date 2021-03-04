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Bayiden sıfır otomobil aldı gerçeği öğrenince inanamadı! 460 bin TL'lik şok!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden bir genç, bayiden sıfır aldığı araçla hayatının şokunu yaşadı. 5 Ocak 2021 tarihinde aracı teslim alan genç, sıfır aracını ekspere götürdü. Eksperde aracıyla ilgili öyle bir sorun ortaya çıktı ki araç sahibi hemen bayinin yerini tuttu.

04.03.2021 09:26 - Son Güncelleme: 04.03.2021 09:28
Bayiden sıfır otomobil aldı gerçeği öğrenince inanamadı! 460 bin TL'lik şok!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden bir genç, bayiden sıfır aldığı araçla hayatının şokunu yaşadı.
İnegöl'de ikamet eden Onur Aydemir isimli genç, kendi şirketleri üzerine Bursa'dan bir otomobil almak için bayie gitti.

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Bayiden sıfır otomobil aldı gerçeği öğrenince inanamadı! 460 bin TL'lik şok!

Beğendiği arabanın parasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. 5 Ocak 2021 tarihinde aracı teslim alan genç, sıfır aracını ekspere götürdü.

Bayiden sıfır otomobil aldı gerçeği öğrenince inanamadı! 460 bin TL'lik şok!

Bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Soluğu bayide alan Aydemir'e hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi.

Bayiden sıfır otomobil aldı gerçeği öğrenince inanamadı! 460 bin TL'lik şok!

Onur Aydemir, 22 Aralık 2020 tarihinde 458 bin 300 lira vererek sıfır Wolksvagen Tiguan aracımı aldım. Arabamı 5 Ocak 2021 tarihinde teslim aldım. 15 Ocak tarihinde Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz sıfır aldığımız aracının bagajında sökme takma olduğunu ve bagajın komple boyalı olduğunu söyledi bana. Mikron değerleri neticesinde yüksek çıkıyor.

Bayiden sıfır otomobil aldı gerçeği öğrenince inanamadı! 460 bin TL'lik şok!

18 Ocak tarihinde bayiye gittiğimde boya ustası da aynı şekilde sökme takma olduğunu ve bagaj kapağının komple boyalı olduğunu söyledi. Bayi müdürü ise bunu hiç bir şekilde kabul etmediğini ve sürekli fabrika hatası olduğunu söylüyor.