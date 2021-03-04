Bayiden sıfır otomobil aldı gerçeği öğrenince inanamadı! 460 bin TL'lik şok!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden bir genç, bayiden sıfır aldığı araçla hayatının şokunu yaşadı. 5 Ocak 2021 tarihinde aracı teslim alan genç, sıfır aracını ekspere götürdü. Eksperde aracıyla ilgili öyle bir sorun ortaya çıktı ki araç sahibi hemen bayinin yerini tuttu.
04.03.2021 09:26
- Son Güncelleme: 04.03.2021 09:28
Onur Aydemir, 22 Aralık 2020 tarihinde 458 bin 300 lira vererek sıfır Wolksvagen Tiguan aracımı aldım. Arabamı 5 Ocak 2021 tarihinde teslim aldım. 15 Ocak tarihinde Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz sıfır aldığımız aracının bagajında sökme takma olduğunu ve bagajın komple boyalı olduğunu söyledi bana. Mikron değerleri neticesinde yüksek çıkıyor.