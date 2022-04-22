RAMAZAN İMSAKİYE
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Akılalmaz hastalık doktorları bile şoke etti! Ağzının içinde bir anda başladı şimdi bakmak cesaret ister

Bazı hastalıklar var gerçekten akıl sır erdirilemiyor. Bu hastalıklar doktorlar tarafından bile şaşkınlıkla karşılanıyor. Hindistan'da yaşanan bu örnek tıp dünyasını şaşırtan cinsten. 50'li yaşlarında bir hasta felç geçirdikten 2 ay sonra dilinde bir değişim meydana gelmeye başladı. Dilinde kıllanma başlayan adam bir süre ne yapacağını şaşırsa da bakın sonrasında çözümü nasıl buldu.

22.04.2022 15:01 - Son Güncelleme: 22.04.2022 15:01
Akılalmaz hastalık doktorları bile şoke etti! Ağzının içinde bir anda başladı şimdi bakmak cesaret ister

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Hindistan. Sol tarafında geçirdiği bir felç sonrası dilinde kıllanma başlayan 50'li yaşlarındaki hasta bir anda dünyanın gündemine oturdu.

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Akılalmaz hastalık doktorları bile şoke etti! Ağzının içinde bir anda başladı şimdi bakmak cesaret ister

Tıbbi adı 'lingua villosa nigra' olan hastalık nedeniyle dilde giderek kalınlaşan bir ölü deri ve siyah kıl tabakası oluşuyor. Hasta bu durumdan 2 ay sonra hastaneye kaldırıldı.

Akılalmaz hastalık doktorları bile şoke etti! Ağzının içinde bir anda başladı şimdi bakmak cesaret ister

Doktorlar hastaya basit temizlik tavsiyeleri verdi ve özellikle dilini fırçalamasını istedi. Hastanın bu durumdan kurtulması ise sadece 20 gününü aldı.

Akılalmaz hastalık doktorları bile şoke etti! Ağzının içinde bir anda başladı şimdi bakmak cesaret ister

Daily Mail'ın haberine göre, yetişkinlerin yüzde 13'ü yaşamlarının bir bölümünde bu hastalıktan geçiriyor.

Akılalmaz hastalık doktorları bile şoke etti! Ağzının içinde bir anda başladı şimdi bakmak cesaret ister

Ayrıca bu durumun geçici ve zararsız olduğu da belirtiliyor.

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