Akılalmaz hastalık doktorları bile şoke etti! Ağzının içinde bir anda başladı şimdi bakmak cesaret ister
Bazı hastalıklar var gerçekten akıl sır erdirilemiyor. Bu hastalıklar doktorlar tarafından bile şaşkınlıkla karşılanıyor. Hindistan'da yaşanan bu örnek tıp dünyasını şaşırtan cinsten. 50'li yaşlarında bir hasta felç geçirdikten 2 ay sonra dilinde bir değişim meydana gelmeye başladı. Dilinde kıllanma başlayan adam bir süre ne yapacağını şaşırsa da bakın sonrasında çözümü nasıl buldu.
22.04.2022 15:01 - Son Güncelleme: 22.04.2022 15:01
Akıllara durgunluk veren olayın adresi Hindistan. Sol tarafında geçirdiği bir felç sonrası dilinde kıllanma başlayan 50'li yaşlarındaki hasta bir anda dünyanın gündemine oturdu.