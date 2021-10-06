Lüfer fiyat | Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü
Lüfer fiyatları ne kadar? Balık sezonunun başlamasıyla birlikte "Boğaz'ın efendisi" ve "Denizlerin prensi" olarak da bilinen lüfer de bolluk yaşanıyor. Lüferin tanesi geçtiğimiz yıllarda 75-100 lira bandında satılırken bu yıl tane fiyat 25-35 liralara kadar düştü. Balıkçılar ise Marmara Denizi'nde son 15 yılın en bol lüfer dönemi yaşandığını ve bolluğun ocak, şubat aylarına kadar süreceğini belirtti.
06.10.2021 10:04
- Son Güncelleme: 06.10.2021 10:25
Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son yılların en yoğun dönemi yaşanıyor. Lüfer balığındaki bolluk nedeniyle tezgahlarda fiyatlar düşerken Gürpınar Su Ürünleri halinde yoğunluk oluştu.
Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son 15 yılın en bol dönemi yaşanıyor. "Denizleri prensi" olarak bilinen lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 25-35 TL bandına kadar düştü. Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizlerdeki bolluğun ise Ocak ve Şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi.