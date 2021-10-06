Lüfer fiyat | Marmara Denizi’nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son 15 yılın en bol dönemi yaşanıyor. "Denizleri prensi" olarak bilinen lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 25-35 TL bandına kadar düştü. Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizlerdeki bolluğun ise Ocak ve Şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi.