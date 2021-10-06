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Haberler Yaşam Lüfer fiyat | Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü

Lüfer fiyat | Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü

Lüfer fiyatları ne kadar? Balık sezonunun başlamasıyla birlikte "Boğaz'ın efendisi" ve "Denizlerin prensi" olarak da bilinen lüfer de bolluk yaşanıyor. Lüferin tanesi geçtiğimiz yıllarda 75-100 lira bandında satılırken bu yıl tane fiyat 25-35 liralara kadar düştü. Balıkçılar ise Marmara Denizi'nde son 15 yılın en bol lüfer dönemi yaşandığını ve bolluğun ocak, şubat aylarına kadar süreceğini belirtti.

06.10.2021 10:04 - Son Güncelleme: 06.10.2021 10:25
Lüfer fiyat | Marmara Denizi’nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son yılların en yoğun dönemi yaşanıyor. Lüfer balığındaki bolluk nedeniyle tezgahlarda fiyatlar düşerken Gürpınar Su Ürünleri halinde yoğunluk oluştu.

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Lüfer fiyat | Marmara Denizi’nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son 15 yılın en bol dönemi yaşanıyor. "Denizleri prensi" olarak bilinen lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 25-35 TL bandına kadar düştü. Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizlerdeki bolluğun ise Ocak ve Şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi.

Lüfer fiyat | Marmara Denizi’nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü

Gürpınar Su Ürünleri halinde yıllardır komisyonculuk yaptığını ifade eden Yunus Akgöz, "Şu an lüfer akını var. Maşallah bereketli, en kötü kayık 400-500 kasa lüfer yakaladı bugün. Balık bol bereketli, insanlar balık yesin.

Lüfer fiyat | Marmara Denizi’nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü

Virüse de iyi geliyor bu arada balık, denizlerimizde herhangi bir problem yoktur, insanlar rahatlıkla tüketebilir. 6 aylık bebeğine haşlasın, yedirsin. Şu anda fiyatlar çok uygun, 25'den 40'a kadar fiyatlar boy boy değişiyor.

Lüfer fiyat | Marmara Denizi’nde lüfer bolluğu fiyatlar 100 liradan 35 liraya kadar düştü

Şu anda bu fiyatlar makul, bu fiyatlar aşağıya da çok düşeceğini zannetmiyorum. Karadeniz'den, boğazdan geliyor genelde bu tutulan balıklar. İnsanlar rahatlıkla tüketebilir bu balığı." diye konuştu.

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