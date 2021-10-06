Böyle baba mı olur? Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Erzurum'da yaşanan olay "Bir baba 14 yaşındaki kızına bunu nasıl yapar" dedirten cinsten. Erzurum Yakutiye'de 38 yaşındaki Ebubekir Sıddık Ş. tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kaçan baba Horasan-Erzurum yolunda yakalandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın ise durumu ciddi.
06.10.2021 10:21
- Son Güncelleme: 06.10.2021 10:21
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı.