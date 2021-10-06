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Böyle baba mı olur? Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

Erzurum'da yaşanan olay "Bir baba 14 yaşındaki kızına bunu nasıl yapar" dedirten cinsten. Erzurum Yakutiye'de 38 yaşındaki Ebubekir Sıddık Ş. tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kaçan baba Horasan-Erzurum yolunda yakalandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın ise durumu ciddi.

DHA
06.10.2021 10:21 - Son Güncelleme: 06.10.2021 10:21
Böyle baba mı olur? Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.

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Böyle baba mı olur? Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

Olay, 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı.

Böyle baba mı olur? Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan D.Ş., komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Böyle baba mı olur? Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Böyle baba mı olur? Tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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