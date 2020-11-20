Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' dedi! İşte Lokman Hekim'in şifa kaynağı mucizevi besin
Lokman Hakim tabiplerin piridir. Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yanda da hikmetli sözleri ile nefisleri tedavi eden Lokman Hekim, hekimliğin atası olarak biliniyor. Lokman Hekim'in bütün bitkilerin özünü bildiği, dertlere şifa olacak reçeteler yazdığı ve çeşitli formüller geliştirdiği biliniyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği besinlerden biri de kızılcık. Peki kızılcığın faydaları neler? İşte ayrıntılar...
Lokman Hekim tarafından tüketilmesi önerilen 'kızılcık'ın faydaları şaşırtıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık sağlık saçıyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir?