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Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' dedi! İşte Lokman Hekim'in şifa kaynağı mucizevi besin

Lokman Hakim tabiplerin piridir. Bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yanda da hikmetli sözleri ile nefisleri tedavi eden Lokman Hekim, hekimliğin atası olarak biliniyor. Lokman Hekim'in bütün bitkilerin özünü bildiği, dertlere şifa olacak reçeteler yazdığı ve çeşitli formüller geliştirdiği biliniyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği besinlerden biri de kızılcık. Peki kızılcığın faydaları neler? İşte ayrıntılar...

20.11.2020 06:18 - Son Güncelleme:
Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' dedi! İşte Lokman Hekim'in şifa kaynağı mucizevi besin

Lokman Hekim tarafından tüketilmesi önerilen 'kızılcık'ın faydaları şaşırtıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Kanserden enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık sağlık saçıyor. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir?

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Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' dedi! İşte Lokman Hekim'in şifa kaynağı mucizevi besin

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' dedi! İşte Lokman Hekim'in şifa kaynağı mucizevi besin

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir'

Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' dedi! İşte Lokman Hekim'in şifa kaynağı mucizevi besin

Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

Lokman Hekim 'Bunu yiyen hasta olmaz' dedi! İşte Lokman Hekim'in şifa kaynağı mucizevi besin

Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.

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