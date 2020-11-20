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Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peyniri çıkarılmadan yüzde 80'i satılıyor

Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peynirine son yıllarda talep arttı. Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve mağaradan çıkartılmadan yüzde 80'i satılan peynirin daha fazla üretilmesi için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan diğer mağara da kullanılmaya başlanacak.

20.11.2020 09:35 - Son Güncelleme: 20.11.2020 09:36
Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peyniri çıkarılmadan yüzde 80'i satılıyor

Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peynirine son yıllarda talep arttı. Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve mağaradan çıkartılmadan yüzde 80'i satılan peynirin daha fazla üretilmesi için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan diğer mağara da kullanılmaya başlanacak.

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Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peyniri çıkarılmadan yüzde 80'i satılıyor

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıyor.

Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peyniri çıkarılmadan yüzde 80'i satılıyor

Ardından da 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğindeki Divle obruk mağarasına konuluyor. Peynirler, yaz- kış ortalama sıcaklık derecesi 7 ve nem oranı da yüzde 99 olan mağarada eylül ve kasım ayına kadar olgunlaşması için bırakılıyor. Olgunlaştıktan sonra da çıkartılıp, satılıyor.

Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peyniri çıkarılmadan yüzde 80'i satılıyor

FRANSIZLARIN 'ROKFOR' PEYNİRİNE RAKİP OLARAK GÖRÜLÜYOR
Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Peynirin sahtelerinden ayırt edilmesi için bu yıl barkot sistemi uygulandı.

Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peyniri çıkarılmadan yüzde 80'i satılıyor

Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve kilosu 130 liradan satılan peynire her geçen gün talebin artması üzerine kapasitenin artırılması için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan mağarada da kullanılmaya başlanacak.

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