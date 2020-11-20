Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peyniri çıkarılmadan yüzde 80'i satılıyor
Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peynirine son yıllarda talep arttı. Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve mağaradan çıkartılmadan yüzde 80'i satılan peynirin daha fazla üretilmesi için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan diğer mağara da kullanılmaya başlanacak.
20.11.2020 09:35
- Son Güncelleme: 20.11.2020 09:36
Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peynirine son yıllarda talep arttı. Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve mağaradan çıkartılmadan yüzde 80'i satılan peynirin daha fazla üretilmesi için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan diğer mağara da kullanılmaya başlanacak.
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