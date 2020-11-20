Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peyniri çıkarılmadan yüzde 80'i satılıyor

Ardından da 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğindeki Divle obruk mağarasına konuluyor. Peynirler, yaz- kış ortalama sıcaklık derecesi 7 ve nem oranı da yüzde 99 olan mağarada eylül ve kasım ayına kadar olgunlaşması için bırakılıyor. Olgunlaştıktan sonra da çıkartılıp, satılıyor.