Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan ve babası olduğu iddia edilen "dede" Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.