Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan ve babası olduğu iddia edilen "dede" Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi
Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı. İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu. Hasan Yağal'ın Müslüme'nin dedesi değil, biyolojik babası olduğu iddiaları günlerce konuşulmuştu. İşte son dakika haberinin detayları.
30.11.2021 12:36
- Son Güncelleme: 30.11.2021 13:51
Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.
Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan dede Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.