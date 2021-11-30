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Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan ve babası olduğu iddia edilen "dede" Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı. İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu. Hasan Yağal'ın Müslüme'nin dedesi değil, biyolojik babası olduğu iddiaları günlerce konuşulmuştu. İşte son dakika haberinin detayları.

30.11.2021 12:36 - Son Güncelleme: 30.11.2021 13:51
Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan ve babası olduğu iddia edilen dede Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi

Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.

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Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan ve babası olduğu iddia edilen dede Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen dedesi tutuklanmıştı.

Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan ve babası olduğu iddia edilen dede Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi

Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan dede Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.

Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan ve babası olduğu iddia edilen dede Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi

MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜ
Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan ve babası olduğu iddia edilen dede Hasan Yağal hakkında son dakika gelişmesi

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

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