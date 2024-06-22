Listedeki 1. ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti: Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yıllık nüfus raporunu yayımlayarak bu yılın en yoğun nüfuslu ilçelerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük şehri İstanbul, ülkenin en kalabalık ilçelerine ev sahipliği yapmakta. Özellikle İstanbul'daki ilçeler, Türkiye genelinde en kalabalık bölgeler arasında yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'de 81 ile bağlı toplam 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık ilçesi olarak öne çıkıyor.
10. Bağcılar
Son olarak, İstanbul'un bir diğer önemli ilçesi Bağcılar, 740.069 kişilik nüfusuyla onuncu sırayı alıyor.