Listedeki 1. ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti: Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yıllık nüfus raporunu yayımlayarak bu yılın en yoğun nüfuslu ilçelerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük şehri İstanbul, ülkenin en kalabalık ilçelerine ev sahipliği yapmakta. Özellikle İstanbul'daki ilçeler, Türkiye genelinde en kalabalık bölgeler arasında yer alıyor.