Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Limon kokusu sadece sizi ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Peki uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir?İşte detaylar...

27 Kasım 2018 Salı, 18:25:41 Güncelleme: 18:42:03
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir.

Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz.

Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz?

Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek...

Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?

Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz.

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